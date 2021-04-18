باكستاني في جامعة الأزهر يروي تفاصيل يومه في شهر رمضان

كشف الدكتور محمد شاهد خان، بقسم اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، عن طقوسه اليومية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور الباكستاني الوافد في جامعة الأزهر، إنه كان يحضر حلقات الدروس العلمية ويقيم صلاة التراويح ويكثر من قراءة القرآن والأذكار اليومية.، ولكن الآن وقت جائحة كوورنا لا توجد حلقات علمية فتغير كل شئ في جائحة كوورنا.

ما هي أبرز الطقوس الرمضانية في باكستان؟

في باكستان خلال شهر رمضان، تتبادل العائلات الأطباق المتنوعة فيما بينهم بالطعام الموجود لديهم، كما يتبادلون الزيارات خلال الشهر الكريم، كما توجد موائد رحمن عامة في الشوارع والمساجد خلال رمضان.

كيف حال المرأة في باكستان؟

حال المرأة في باكستان تطور كثيرا فالآن فتح لها باب التعليم وأصبحت تأخذ حقها فيه ، ولهن مقاعد خاصة في البرلمان.