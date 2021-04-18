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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. سمية الخشاب توجه رسالة لجمهورها

سمية الخشاب
سمية الخشاب

 

 


شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها، بصورة، من كواليس مسلسل "موسي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة جذابة  مرتدية فستان مجسم باللون الازرق واتسمت بانها مصنوعة من القماش المخملي المطرز مما كشف رشاقتها وعلقت عليها، قائلة: "بحبكم".


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.


وتشارك سمسة الخشاب في دراما رمضان بمسلسل موسى يشارك في بطولته كل من  من سمية الخشاب وعبير صبري وهبة مجدى وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة. 


وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، وذلك من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

 

دراما رمضان سمية الخشاب إطلالة جذابة التواصل الاجتماعي مسلسل موسى إطلالة ساحرة

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