رئيس شباب النواب :حالة الدكتور أشرف صبحي مطمئنة

يخضع للملاحظة 24ساعة

قام الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بزيارة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، للاطمئنان عليه بعد الحادث الذي تعرض له صباح اليوم خلال سفره لمحافظة البحيرة .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، عقب زيارته مساء اليوم لوزير الشباب الذي يتلقي العلاج باحد مستشفيات 6 أكتوبر ، أن الوزير حالته الصحية جيدة، وسيظل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة ،لافتا الي ان الدكتور اشرف صبحي من القامات الوطنية المشهود لها بالكفاءة .

وعبر رئيس لجنة الشباب ،عن تمنياته بالشفاء العاجل للوزير ، ليمارس دوره الكبير في خدمة الشباب المصري ، خاصة انه صاحب بصمة واضحة وحقق العديد من الانجازات داخل وزارة الشباب .

و كان عدد من القيادات علي رأسهم اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وعلي الجانب الرياضي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة و النواب للاطمئنان على حالته الصحية.

يذكر آن وزير الرياضة قد تعرض لحادث سير، بعد اختلال عجلة القيادة مما أدى إلي إنقلاب السيارة، ونتج عن هذا الحادث تعرض الوزير لبعض الكدمات السطحية .