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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم ورشا تدريبية أونلاين تحت اسم "edufi career" وشعار "من غير ورقة وقلم"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

دائما ما تسعى كلية الاعلام جامعة القاهرة ، بالقيام بعمل دورات تدربية وورش عمل للطلاب لمساعدتهم فى الدخول إلى سوق العمل ، ومنذ تحول الدراسة اونلاين لم يمنع هذا كلية الاعلام عن التوقف بمثل هذه الدورات .


وفى نفس السياق ، نظم طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلام ورش تدريبية اونلاين للطلاب تحت اسم "edufi career" وشعار "من غير ورقة وقلم"   في عدة مجالات منها : 
‏Digital marketing 
‏Motion graphic
‏graphic design 
‏Photography  


وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام وإشراف عام الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان

 

ومن الدورات التي قد نظمتها كلية الإعلام  دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا اونلاين، ومن خلالها تؤهل الطالب للمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراه .

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وفى هذا التقرير ننشر أهم ما تتضمن هذه الدورة فيما يلى :
- كيفية اختيار موضوع البحث
- كيفية إعداد الخطة البحثية " المشكلة والأهداف - التساؤلات والفروض "
- كيفية إعداد الرسائل العلمية " المنهج العلمى والتعريفات الإجرائية "
- كيفية إعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الأهداف والتساؤلات
- كيفية جمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع
- كيفية التوثيق العلمى للمراجع
- أخلاقيات الكتابة العلمية
- كيفية استخدام بنك المعرفة

جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة دورات تدربيه وورش عمل للطلاب الدخول إلى سوق العمل قسم العلاقات العامة والإعلام ورش تدريبية اونلاين اخبار التعليم

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