لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة .. شاهد وزير التربية والتعليم يوضح مميزات الامتحانات التجريبية



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إننا قمنا بعمل 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة وهذا يحدث لأول مرة في الثانوية العامة واليوم كان أول امتحان ومزال هناك امتحان في مايو وامتحان في يوليو وكل امتحان مقسم علي 3 أيام .

وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " : أن هذه الامتحانات التجريبية تأتي في اطار اهتمام الوزارة وحرصها علي أن يتم الامتحان النهائي بأكمل وجه بدون مشاكل مؤكدا أن الطلاب سيكون أمامهم بدائل تساعدهم علي حل الامتحانات .

وأوضح طارق شوقي ، أن هذه الامتحانات سنخرج منها بالحلول الأمثل لأداء الامتحان النهائي وهذه الامتحانات انتقالية مؤكدا انه لن تحدث مشكلة لطالب واحد أثناء الامتحانات .