الجزيري يسعف هجوم الزمالك أمام الأهلي في لقاء القمة

أجري باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التغيرات خلال أحداث الشوط الثاني بخروج كل من مروان حمدي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ونزل سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

ومنح سيف الدين الجزيري يقظة للاعبي الزمالك منذ تواجده داخل منطقة جزاء النادي الأهلي حيث مكن القلعة البيضاء من الحصول على ركلة جزاء قبل أن يتمكن علي لطفي حارس الأهلي من التصدي لها .

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في القمة١٢١ بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.

شن الأهلي هجوما في الدقيقة الأولى من عمر المباراة ووصل لمرمى جنش حارس مرمى الزمالك ومرر السوليه كرة في الدقيقة الأولى داخل منطقة الجزاء سددها محمد شريف خطفت قلوب الجماهير الحمراء.

ودخل الأهلي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة ٨ من عمر المباراة مرة أخرى وكاد أن يسجل الهدف الأول عن طريق حسين الشحات الذي تواجد أمام جنش ولكن تدخل محمود علاء ومنع تسديدة لاعب الأهلي.

في الدقيقة ١٢ مرر عمر المسؤليه كرة مميزة داخل منطقة الجزاء لحسين الشحات لكنه رفض الهدية واستلم الكرة بطريقة غريبة لتخرج بعيداََ عن المرمى.

وحاول الزمالك الاستحواذ على الكرة فى منتصف ملعب الأهلي، لكن أليو ديانج والسولية كانا متمركزين بشكل قوي ومنعا لاعبي الزمالك من امتلاك الكرة لوقت طويل.

ودخل محمد شريف منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة ٢٢وسدد كرة صاروخية سكنت شباك جنش، معلنا تقدم الأهلي بالهدف الأول.

وتوغل شيكابالا وسجل هدفا عالميا في الدقيقة 31 من عمر المباراة بعد مراوغة دفاع الأهلي وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وتسلم محمد شريف كرة أمام منطقة جزاء الزمالك ولمح جنش متقدما خطوة فقرر التسديد وأسكن الكرة الشباك من قذيفة في الدقيقة ٣٢.

وضم تشكيل الأهلي كل من:

علي لطفي في حراسة المرمي

وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

وضم تشكيل الزمالك كل من :

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي