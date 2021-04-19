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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاعه 13 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-4-2021

أسعار الذهب في مصر-
أسعار الذهب في مصر- صورة أرشيفية

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-4-2021، بعد أن شهد ارتفاع  بنحو 13 جنيها للجرام الواحد علي مستوى الأعيرة المختلفة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل عيار 21 نحو 771 جنيها.

 

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 881 جنيها اليوم الاحد مقارنة بـ 866 جنيها الأحد الماضي.

 

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ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب نحو 771 جنيها وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 661 جنيها وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 514 جنيها. 

 
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيها واوقية الذهب نحو 27.404 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه.

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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