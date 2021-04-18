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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة الأهلي والزمالك.. خروج شريف وطاهر ونزول كهربا ومروان محسن

لقاء الأهلي والزمالك
لقاء الأهلي والزمالك

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعض التغيرات خلال أحداث الشوط الثاني بخروج حسين الشحات وتواجد ناصر ماهر بدلا منه.

وفي الدقيقة “74”، أجري بيتسو موسيماني بعض التغيرات الثانية بخروج محمد شريف وطاهر محمد طاهر وتواجد مروان محسن ومحمود كهربا.

انتهت أحداث  الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في القمة١٢١ بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري.

 

ويضم تشكيل الأهلي كل من:

علي لطفي في حراسة المرمي
وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

ويضم تشكيل الزمالك كل من : 
حراسة المرمى :  محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق  شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي

الأهلى كهربا موسيمانى الأهلي والزمالك طاهر محمد طاهر

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