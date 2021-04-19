عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طبيب الغلابة.. وفاة جراح بعد صراع مع كورونا فى قنا

د. جوزيف حبيب
د. جوزيف حبيب

وهب حياته وعلمه للجميع بلا استثناء، فلا فرق لديه بين مريض من “علية القوم” أو آخر يسكن فى “عشة” متواضعة على أطراف المدينة، فاستحق بجدارة أن يحمل لقب " طبيب الغلابة" من أبناء قفط جنوب قنا، الذين بادلوه حباً بحب، بعدما أدى رسالته تجاه المرضى على أكمل وجه.

 

الحب المتبادل بين الطبيب جوزيف حبيب، و أبناء قفط، نبع من عقود طويلة من العمل بنطاق مركز ومدينة قفط، تحول خلالها إلى واحد من أبناء المدينة، خاصة بعدما ترك مسقط رأسه فى نجع حمادى، ليستقر مع أسرته فى مركز قفط حتى وافته المنية صباح السبت.

 

حالة الحزن التى أحدثها رحيل الطبيب الإنسان، بين جموع أبناء مدينة قفط، فقراء وأغنياء، شباباً وشيوخاً، لم تأتى من فراغ أو مجرد تعاطف مع طبيب انتصر عليه فيروس كورونا، ولكنها نابعة من مواقف انسانية يشهد بها الجميع للطبيب الذى لم يتأخر عن نجدة مريض، رغم ندرة تخصصه والذى يجعله فى حل من الذهاب إلى المرضى فى منازلهم.

 

نبأ وفاة الطبيب الراحل فى مستشفى الجونه بالغردقة بعد أيام من الصراع مع فيروس كورونا، حول صفحات الكثير من أبناء قفط على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى صفحات نعى للطبيب الانسان الذى التزم برسالة الطب و قيمة كشف كانت رحيمة بالفقراء فى ظل ما تشهده مهنة الطب من تجارة.

 

قال محمود القبانى" من أبناء قفط"، الطبيب الإنسان من أبناء مدينة نجع حمادى، لكنه استقر وعاش فى مدينة قفط حتى بعد خروجه للمعاش، وفتح بها عيادته الخاصة التى كانت مقصداً للكثير من أبناء قفط، نظراً لما لمسوه فيه من انسانية و أخلاقيات فى التعامل مع الجميع، فضلاً عن قيمة الكشف التى كانت تراعى الفقراء ما جعله حبيباً لهم ومقرباً من الجميع.

 

و أضاف القبانى، الطبيب الراحل لم يرفض طلب لمريض أن يزوره فى المنزل حتى و إن كان على أطراف المدينة، ودون نظر لمكانة ومستوى المريض، رغم أن الجراحة العامة من التخصصات التى يخرج المتخصصين فيها من عياداتهم، لكنه كان يعلى قيمة الإنسانية ورسالة الطب قبل أى شىء آخر.

 

يذكر أن الدكتور جوزيف حبيب مرقس، أخصائى جراحة عامة، من أبناء مدينة نجع حمادى، لكنه استقر بمدينة قفط، عقب تخرجه، وفتح عيادة بوسط المدينة، وتوفى صباح السبت فى مستشفى الجونة عقب إصابته بفيروس كورونا.

 

الطبيب الراحل له من الأبناء الدكتور ماركو "طبيب بشرى" والدكتورة ماريان" صيدلانية"، فيما توفى ابن ثالث بالسرطان أثناء دراسته فى كلية الطب.

 

 

د جوزيف حبيب

IMG_٢٠٢١٠٤١٨_٢٢٥٨٠٥
IMG_٢٠٢١٠٤١٨_٢٢٥٨٠٥
IMG_٢٠٢١٠٤١٨_٢٢٥٧٢٧
IMG_٢٠٢١٠٤١٨_٢٢٥٧٢٧
طبيب الغلابة قنا قفط رحيل فيروس كورونا جراحة عامة

موضوعات متعلقة

تخصيص ٥ أماكن جديدة لتلقى لقاح كورونا في قنا

من أسرة واحدة.. أهالى قنا يشيعون جثامين 5 ضحايا من حادث أتوبيس أسيوط الصحراوي

ترشيحاتنا

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 18-4-2021

هل النوم طوال نهار رمضان يبطل الصيام؟.. مباح بشرط اجتناب هذا الفعل الحرام

لمنافسة الصين.. أمريكا واليابان تستثمران 4.5 مليار دولار من أجل سباق 6G

العظمى تصل لـ 42.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم وتحذير عاجل من الأرصاد

15 مليون حالة إجمالي عدد إصابات كورونا في الهند

باكستان تسجل 5152 إصابة جديدة و73 وفاة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

الجرام يتجاوز 800 جنيه.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين سابع أيام رمضان

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

بعد إقامة دوري السوبر الأوروبي.. منع محمد صلاح من المشاركة مع مصر في أي منافسة دولية

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

وفاة رئيس قطار طوخ وتشييع الجثمان فى مسقط رأسه بالغربية

هل النوم طوال نهار رمضان يبطل الصيام؟.. مباح بشرط اجتناب هذا الفعل الحرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ