الإسرائيليون يخلعون الأقنعة ويعلنون الانتصار على وباء كورونا

نزل الإسرائيليون إلى الشوارع دون أقنعة، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ عام، وهو معلم رئيسي في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتطعيم طريقها للخروج من كابوس فيروس كورونا.

وقالت إليانا جامولكا، 26 سنة، بعد نزولها من حافلة بالقرب من شارع التسوق المزدحم في القدس في شارع يافا وإزالة غطاء وجهها: “إنه أمر غريب للغاية لكنه لطيف للغاية”.

وابتسمت قائلة:لا يمكنك التظاهر بأنك لا تعرف أحداً بعد الآن.

ومع تطعيم أكثر من نصف السكان بشكل كامل في واحدة من أسرع حملات التطعيم ضد كورونا - كوفيد 19 في العالم ، أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية الخميس أن الأقنعة لن تكون مطلوبة في الأماكن العامة في الهواء الطلق.

وقالت جامولكا “سيكون من الرائع الاحتفال مع الجميع الآن بدون أقنعة'. 'الصور ستكون رائعة! أنا مرتاح جدا. يمكننا أن نبدأ الحياة مرة أخرى”

وأدى تطعيم ما يقرب من خمسة ملايين شخص إلى انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل من حوالي 10000 إصابة جديدة يوميًا حتى منتصف يناير ، إلى حوالي 200 حالة يوميًا.

وقد سمح ذلك بإعادة فتح المدارس والحانات والمطاعم والتجمعات الداخلية - على الرغم من أن الأقنعة لا تزال مطلوبة في الأماكن العامة الداخلية.

وحتى قبل دخول إعلان وزير الصحة يولي إدلشتاين حيز التنفيذ ، كان المقامرون في الحانات الشعبية في سوق محانيه يهودا في القدس خاليين من الأقنعة ويبتسمون مساء الخميس.

ومع ذلك، قالت موظفة المكتب ، إستر مالكا ، يوم الأحد ، إنها لم تكن مستعدة تمامًا للتخلي عن حذرها.

وأضافت: “مسموح لنا، لكنني ما زلت خائفة ، لقد اعتدت على (ارتداء قناع)”.

وتابعت “أشعر أنه جزء من حياتي. سنرى ما سيحدث عندما ينزعهم الجميع إذا ما سارت الأمور على ما يرام لبضعة أشهر ”

وكان لدى إسرائيل قبل أشهر فقط أعلى معدل إصابة في العالم ، حيث تسبب تفشي فيروس كورونا في وفاة 6300 شخص من بين 836000 حالة.

لكن الدولة اليهودية تراجعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها بعد إبرام صفقة لمخزون ضخم من فايزر / بيو ان تك

وفي المقابل، وافقت على دفع سعر أعلى من سعر السوق ومشاركة البيانات التي تجمعها عن المتلقين ، باستخدام أحد أنظمة البيانات الطبية الأكثر تطوراً في العالم.

ومنذ ديسمبر الماضي، تلقى حوالي 53 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعتين من اللقاح ، بما في ذلك حوالي أربعة أخماس السكان الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا.

ومؤخرا في يناير كانت تسجل 10000 حالة يوميا.

ولكن مع بدء آثار التطعيم الشامل، بحلول شهر مارس، تمكنت من تنفيذ إعادة فتح تدريجية.

وقال شالوم ياتزكان، مبرمج كمبيوتر كان في الحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس: 'لا يوجد إعلان أفضل لشركة فايزر'.

ويتناقض الوضع في إسرائيل بشكل صارخ مع الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر ، حيث لا تزال معدلات الإصابة مرتفعة والتطعيمات منخفضة.