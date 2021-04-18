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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يستقبل قافلة صندوق تحيا مصر الغذائية لتوزيعها على 12 ألف أسرة غدا

صدى البلد

يستقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  قافلة صندوق تحيا مصر الغذائية والمكونة من  عدة حاويات  محملة ب ١٢ ألف كرتونة مواد غذائية و١٥ طن دواجن موجهة ل ١٢ ألف أسرة غدا .

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ حملة أبواب الخير التي أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك .

وسيستقبل المحافظ القافلة  في تمام الساعة ١٢:٠٠  ظهر يوم غدٍ الاثنين الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١ أمام ديوان عام المحافظة بعابدين تمهيدا لبدء توزيعها.

 

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