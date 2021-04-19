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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل الاختيار 2 الحلقة السادسة.. محاولة لتجنيد أحمد مكي وردع إرهابيي كرداسة

مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2

قامت قناة ON E الفضائية، بعرض سادس حلقات مسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

 

ملخص أحداث الحلقة السادسة لمسلسل الاختيار 2

وبدأت أحداث الحلقة السادسة لمسلسل الاختيار 2، باستعدادات وزارة الداخلية لرد الفعل الإرهابي من جماعة الإخوان الإرهابية وباقي الجماعات، في الوقت الذي يرتبون فيه لعمليات إرهابية تستهدف رجال الشرطة، بالإضافة إلى عملية إرهابية كبيرة تحدث ضجة بعد تنفيذها. 
تتواصل جماعة الإخوان مع عملائها من ضباط الشرطة المنتمين لهم، وتخبرهم بمحاولة استقطاب عدد آخر من رجال الشرطة، وبالفعل يبدأون خطتهم في تجنيد الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي)، الذي يختلف مع حبيبته عالية )اسماء ابو زيد) بينما يقوم صديقه الضابط زكريا يونس ( كريم عبد العزيز) بمصالحتهم. 
تقوم جماعة الإخوان بتشكيل لجان الكترونية لنشر فيديوهات تشجع على العنف ضد رجال الامن، ويستعدون احد عناصرهم من خارج مصر لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة، وتختتم احداث الحلقة السادسة بتوجه قوات الشرطة إلى كرداسة لتنفيذ عملية ردع للإرهابيين بعد اقتحامهم قسم الشرطة هناك وقتل المامور اللواء محمد جبر، وباقي افراد القسم.


مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

الشهيد المنسي حاضر فى برومو الاختيار 2

وظهر في برومو مسلسل الاختيار 2، لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية إبان فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، بعد ثورة 30 يونيو، وظهر في المسلسل العناصر الإرهابية تتبع أخبار الشهيد المنسي، قبل واقعة استشهاده في حادث كمين البرث.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.


أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

مسلسل الاختيار 2 الاختيار 2 مسلسل احمد مكي كريم عبد العزيز

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