أودي تكشف أحدث إصدارات Q4 صاحبة القدرات الكهربائية

بعد أن كشفت شركة أودي الألمانية العريقة عن إصدارها Q3 و Q5، و الذي ينتمي إلى فئة الكروس أوفر عالي الأداء، عززت من تواجدها بحزمة جديدة و بقدرات كهربائية أيضًا، و هي النسخة القوية Q4 إي-ترون، و التي تحمل لمسات SPORTBACK المميزة، مع عدة تجهيزات داخلية مثل شاشات عرض تراوحت بين 10.1 و 11.6 بوصة، و شاشة عرض رأسي HUD و التي تقوم بعرض البيانات على الزجاج الأمامي.

أضافت أودي عدة خيارات لنسختها الجديدة حيث تستمد قوتها عبر حزم مختلفة من أوامر الانطلاق و القدرات الفنية و منها، محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 168 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 310 نيوتن/متر، مع بطارية كهربائية تبلغ سعتها 52 كيلوواط/ساعة، مما يجعلها تقطع مسافات تتراوح بين 341 كم و 349 كم.

بينما تتسارع السيارة من نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال 9 ثواني فقط، ولكن الاصدار الثاني يمكنه انتاج قوة 201 حصان، مما يجعله يتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.5 ثانية، كما دعمت تلك النسخة ببطارية أكبر حجمًا بسعة 77 كيلوواط/ساعة، و التي تجعلها على الأرجح أن تقطع مسافات تصل لـ 520 كم.

أما الاصدار الاخير 50 Quattro فهو يعتمد على منظومة الدفع الرباعي للعجلات، حيث يأتي بقوة 295 حصان، و 460 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع بطارية يتراوح مداها بين 488 كم و 479 كم، و لكن هذه النسخة تستطيع أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.2 ثانية.

تمتعت اودي الجديدة باطلالة عصرية و انيقة، و ظهر ذلك من خلال العجلات الرياضية، و التي تدعمها جنوط معدنية تتخذ تصميم النجمة متعددة الأضلاع، مع مصابيح أمامية أكثر عدوانية، و مصابيح ضباب كبيرة الحجم على جانبي الصادم الأمامي، بالاضفة إلى سبويلر خلفي و عواكس ضوئية.