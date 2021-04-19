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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تكشف أحدث إصدارات Q4 صاحبة القدرات الكهربائية

اودي تكشف عن احدث
اودي تكشف عن احدث اصداراتها Q4 صاحبة القدرات الكهربائية

بعد أن كشفت شركة أودي الألمانية العريقة عن إصدارها Q3 و Q5، و الذي ينتمي إلى فئة الكروس أوفر عالي الأداء، عززت من تواجدها بحزمة جديدة و بقدرات كهربائية أيضًا، و هي النسخة القوية Q4 إي-ترون، و التي تحمل لمسات SPORTBACK المميزة، مع عدة تجهيزات داخلية مثل شاشات عرض تراوحت بين 10.1 و 11.6 بوصة، و شاشة عرض رأسي HUD و التي تقوم بعرض البيانات على الزجاج الأمامي.

أضافت أودي عدة خيارات لنسختها الجديدة حيث تستمد قوتها عبر حزم مختلفة من أوامر الانطلاق و القدرات الفنية و منها، محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 168 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 310 نيوتن/متر، مع بطارية كهربائية تبلغ سعتها 52 كيلوواط/ساعة، مما يجعلها تقطع مسافات تتراوح بين 341 كم و 349 كم.

بينما تتسارع السيارة من نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال 9 ثواني فقط، ولكن الاصدار الثاني يمكنه انتاج قوة 201 حصان، مما يجعله يتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.5 ثانية، كما دعمت تلك النسخة ببطارية أكبر حجمًا بسعة 77 كيلوواط/ساعة، و التي تجعلها على الأرجح أن تقطع مسافات تصل لـ 520 كم.

أما الاصدار الاخير 50 Quattro فهو يعتمد على منظومة الدفع الرباعي للعجلات، حيث يأتي بقوة 295 حصان، و 460 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع بطارية يتراوح مداها بين 488 كم و 479 كم، و لكن هذه النسخة تستطيع أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.2 ثانية.

تمتعت اودي الجديدة باطلالة عصرية و انيقة، و ظهر ذلك من خلال العجلات الرياضية، و التي تدعمها جنوط معدنية تتخذ تصميم النجمة متعددة الأضلاع، مع مصابيح أمامية أكثر عدوانية، و مصابيح ضباب كبيرة الحجم على جانبي الصادم الأمامي، بالاضفة إلى سبويلر خلفي و عواكس ضوئية.

أودي احدث اصداراتها الكهربائي الألمانية الكروس اوفر SPORTBACK تجهيزات

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