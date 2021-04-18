شاهد .. وزير التربية والتعليم يكشف عن الطلاب المستثنين من حضور امتحان الثلاثاء

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الطلاب يجب عليهم شحن شريحة التربية والتعليم الخاصة بالتابلت لأن أي شريحة أخري غير التي تم تسليمها لهم لن تساعدهم علي الدخول الى الامتحانات .

وأكد أن الطلاب الذين ليس لديهم سيرفارات في مدارسهم لا يجب عليهم الحضور يوم الثلاثاء .

وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " : أن اختبار يوم الثلاثاء عبارة عن اختبار قدرة أسلاك الفايبر التي تم تركيبها في المدارس والطلاب الذين ليس لديهم فايبر يوم الثلاثاء لا يحضرون إلي المدارس وعليهم الحضور يوم الخميس لأنه اختبار للشرائح .

وأوضح طارق شوقي ، أن هناك أشخاص يروجون إلي شائعات علي السوشيال ميديا للوصول إلي أغراض معينة و خبيثة لافتا أن الامتحانات الإلكترونية لا تختلف عن الورقية لأنها تحتوى علي نفس الأسئلة .

وتابع طارق شوقي ، انه كان هناك أشخاص تقوم بالدخول وحل الامتحان للطلاب مشيرا أن النظام الإلكتروني افضل للطلاب .