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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات قوية .. فولكس فاجن تزيل النقاب عن أرتيون R الجديدة 

بقدرات قوية .. فولكس فاجن تطرح أرتيون R الجديدة   

بقدرات قوية .. فولكس
بقدرات قوية .. فولكس فاجن تزيل النقاب عن أرتيون R الجديدة   

تستعد شركة فولكس فاجن رائدة صناعة السيارت عن طرح نسختها ارتيون R و النسخة ارتيون شوتينج بريك، بعد أن كشفت عنها العام الماضي، و تعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات القوية و التي تنتمي إلى فئة السيدان، و اضافت إليها فولكس عدة تجهيزات اخرى تتعلق بوسائل الرفاهية و التحكم، إلى جانب القدرات الفنية القوية، و عناصر الامن و السلامة.

زودت أرتيون R الجديدة بمحرك رباعي الاسطوانات متصل بشاحن توربيني مدعوم بمنظومة TSI الخاصة بعملية الحقن المباشر، و بسعة 2000 سي سي، بينما يستطيع المحرك أن ينتج قوة قدرها 320 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 420 نيوتن/متر.

و تستمد العجلات تسارعها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات، و من خلال هذه الامكانيات الفنية تتمكن السيارة في تحقيق قوة انطلاق تجعلها تتسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال مدة زمنية تستغرق قرابة الـ 5 ثوان كإضافة تدل على قوة R المميزة.

و تحتوي من الداخل على مقصورة عصرية، و لمسات من الجلد و و الشرائح اللامعة و التي تتميز باللون الفضي، كما تضم مقود حركة مزود بأحدث أنظمة التحكم و الرفاهية، و لوحة عدادات دجيتال، و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الخرائط و انظمة الملاحة تدقم التطبيقات الحديثة، و تكييف هواء أوتوماتيكي الأداء، مع عصا لناقل الحركة مغلفة بالجلد.

و تأتي فولكس أرتيون R الجديدة بتصميم خارجي أنيق يتمتع بمنظومة عادم رباعية الأداء، و موجات جانبية و عواكس ضوئية خلفية، كما تتوزع مستشعرات الاصطفاف حول الصادم الخلفي، و تتألق أيضًا بعجلات رياضية كبيرة و جنوط مصممة على طريقة الغصن، و التي يمكن من خلالها رؤية علبة المكابح و التي تتميز باللون الأرزق.

فولكس فاجن أرتيون R الجديدة السيارات شوتينج بريك السيدان تستعد رائدة تزيل النقاب

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