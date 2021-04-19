أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 18-4-2021

واصلت اسعار الدولار مقابل الجنيه، الاستقرار مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 19-4-2021، وفقا لآخر تحديث، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي المصري،مصر،التنمية الصناعية، مصر ايران للتنمية”.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.62 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ التجاري الدوليCIB،المصرف العربي الدوليAIB، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، عودة، الكويت الوطنيNBK، المصري الخليجي”.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ العربي،التجاري وفا، بلوم،قناة السويس، المشرق، الاهلي الكويتي، البركة،العربي الافريقي الدولي، الاسكندرية، ابوظبي التجاري،المصرف المتحد”.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنوك “ابوظبي الاول، الاستثمار العربي، قطر، المصري لتنمية الصادرات،التعمير والاسكان،ABC، الوطني الاهليQNB ، كريدي أجريكول،HSBC،الاهلي المتحد”.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي،

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نح و 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنك سايب،

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك “ الامارات دبي الوطني، القاهرة”.

