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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو ..انقلاب 4 عربات.. التفاصيل الكاملة لحادث قطار طوخ..حقيقة طلب محمد منير الزواج بـ سوزان نجم الدين ورفض الأخيرة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

ما أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عن الوقت المثالي لإخراج الزكاة.

وزير التعليم العالي يوضح تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار بنها

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث قطار القاهرة المنصورة.

الزمالك مستهدف.. ياسمين الخطيب: الأهلاوية معندهمش موهبة فى القلش

كشفت الفنانة ياسمين الخطيب، عن رأيها في معايرة جماهير النادي الأهلي للزمالك بعد ماتش النهائي، قائلة "بستتقل دمهم أوي الأهلاوية معندهمش أي موهبة في القلش".

انقلاب 4 عربات.. التفاصيل الكاملة لحادث قطار طوخ.. فيديو

كشف محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد، تفاصيل حادث قطار طوخ.

حقيقة طلب محمد منير الزواج بـ سوزان نجم الدين ورفض الأخيرة

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها من محبي المطرب الكبير محمد منير، مؤكدة أنه لم يتقدم للزواج مني و"محدش ينقع يرفض الكينج"، مضيفة أنها تعشق صوت محمد منير وصديقي القريب مني جدا.

مفيش حد هيتساب.. أحمد موسي: ستتم محاسبة المسؤول عن حادث قطار طوخ.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسي، علي حادث  قطار طوخ، قائلا:" سيتم محاسبة المسؤول عن حادث قطار طوخ، حال إثبات وجود تقصير، معلقا:"مفيش محدش هيتساب".

أحمد موسى ينفي استقالة رئيس هيئة السكة الحديد ..فيديو

نفي الإعلامي أحمد موسي، استقالة رئيس هيئة السكة الحديد.

حمو بيكا مش بيغني.. عبدالباسط حمودة يصدم الراقصات: لو شوفت رقاصة بسيب الفرح

علق المطرب الشعبي، عبد الباسط حمودة، على تعامل هاني شاكر مع نقابة الموسقيين، قائلا: القنابة لازم تتمسك شوية ويكون هناك موقف من الأستاذ هاني شاكر تجاة الأغاني الهابطة" مشددا على أنه ضد الأغاني الهابطة.

لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة .. شاهد وزير التربية والتعليم يوضح مميزات الامتحانات التجريبية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إننا قمنا بعمل 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة وهذا يحدث لأول مرة في الثانوية العامة واليوم كان أول امتحان ومزال هناك امتحان في مايو وامتحان في يوليو وكل امتحان مقسم علي 3 أيام .

متحدث الصحة: إصابات حادث قطار طوخ بين خفيفة ومتوسطة ..فيديو
كشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ، مؤكدا أنها تتراوح بين جروح متوسطة وخفيفة.

 

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