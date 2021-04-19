تعرف على مواصفات سوزوكي VITARA المنتظرة موديل 2021 .. صور

بعد أن أطلقت شركة سوزوكي اليابانية العديد من اصداراتها داخل السوق المصري خلال الفترة الأخيرة و التي تنوعت بين اطلالة السيدان و الهاتشباك مثل سياز و بالينو، تستعد أيضًا لطرح نسختها المنتظرة سوزوكي فيتارا.

و تعتبر VITARA واحدة من السيارات التي حققت نسبة نجاحًا كبير داخل السوق المصري خلال الفترات السابقة، و لكن النسخة الجديدة تحمل الكثير من المفاهيم مثل عنصر التصميم الخارجي و التجهيزات الداخلية ووسائل الأمن والسلامة وأنظمة التحكم، بالاضافة إلى لقب العام لـ موديلات 2021.

تستمد VITARA موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، بالإضافة إلى خيار آخر يعتمد على منظومة الدفع الرباعي، بسعة 1400 سي سي "تيربو".

و تحتوي VITARA موديل 2021 على باقة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، عدد 6 وسائد هوائية، و نظام الثبات الالكتروني، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و خاصية تدعم الفرامل BA.

بالإضافة إلى مثبت سرعة، و نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، و نظام ايموبليزر الخاص بالحماية ضد السرقات، و مستشعرات ركن أمامية و خلفية لسهولة الاصطفاف مدعومة بكاميرا خلفية تمنحها أفضلية التعامل مع هذه العملية بطريقة مثالية.

و حصلت من الخارج على مصابيح أمامية هالوجين مدمجة بأضواء LED، و مصابيح ضباب، و مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، كما دعمت بعجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة، و زودت من الداخل بتكييف هواء اوتوماتيكي، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس بلغ قياسها 7 بوصة، و قفل مركزي، و زجاج كهربائي، و فتحة سقف كهربائية.

واشارت التقارير أن اسعار السيارة سوزوكي فيتار موديل 2021 سوف تتراوح أسعارها بين 350 و 360 ألف جنيه مصري.