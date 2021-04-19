تسريبات مصورة تكشف مواصفات هاتف vivo V21 SE القادم من فيفو

كشفت تسريبات مصورة أن شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هاتف ثالث وهو vivo V21 SE مع هاتفى vivo V21 و vivo V21e الصادران فى 27 أبريل القادم ، حيث سياتى الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .



وبحسب موقع GSMArena فإن هناك عدد من الصور لهاتف vivo V21 SE قد ظهرت على Google Play Console تظهر عددا من مواصفات الهاتف وتصميه، حيث ظهر تحت رمز كودى يحمل رقم V2061 فى قائمة الأجهزة الجديدة التى ستصدر قريبا.

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وسيأتى هاتف vivo V21 SE من فيفو بشاشة من نوع OLED ، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض+ FullHD، وبدقة 1080 x 2400 تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع نوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.

وسيقدم هاتف vivo V21 SE كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابيكسل ، ومستشعر فائق الدقة ب 13 ميجابيكسل ومستشعر للعمق 2 ميجابكسل، وستكون المفاجأة أن الكاميرا السيلفى ستأتى بدقة 44 ميجابيكسل، مع مستشعر OIS ، وهى تقريبا نفس نظام الكاميرات التى سيحصل عليها هاتفى vivo V21 و vivo V21e .





وسيعمل هاتف vivo V21 SE بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G من شركة كوالكوم الأمريكية ، مع تقنية الجيل الخامس وذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم OriginOS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

