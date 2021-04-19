استغرقت عام في تجميعه.. امرأة تصنع باروكة من شعرها المتساقط.. فيديو

يعرف أصحاب الشعر الطويل جدًا، المعاناة اليومية لتساقط الشعر، حيث يمكنك العثور على الشعيرات الصغيرة متناثرة في كل مكان.

ومع ذلك، فإن التساقط يعد عادة طبيعية مع نمو الشعر باستمرار، لكن لا يفكر الجميع مليًا كيف يمكنه الاستفادة من تلك الخسائر.

وبحيلة غريبة استطاعت جمع كل تلك الشعيرات المتساقطة من شعرها حتى تمكنت من صنع "باروكة - اكستنشن" طبيعية.

على مدى رحلة طويلة وثقت المرأة المدعوة كوكولي العملية الصعبة على تطبيق تيك توك TikTok، حيث قامت بجمع الشعيرات المتساقطة وقامت بعمل ملحقات شعر منها.

بدأت المرأة رحلتها منذ أكثر من عام، وحصلت مقاطع الفيديو الخاصة بها على ملايين المشاهدات، حتى أن واحد من تلك المقاطع حقق أكثر من 21 مليون مشاهدة.

بعد إجرائها الحسابات حول تساقط 40 إلى 200 شعرة يوميًا، اكتشفت كوكولي أنه بعد 6 أشهر يمكن أن يتساقط إجمالي 36600 شعرة، وقادها ذلك إلى محاولة تحدي جمع الشعر.

والآن لديها ما يكفي لعمل وصلات شعر خاصة بها، حيث كانت المرأة الأسترالية تجمع الشعر من الحمام، الحوض ، الأرضية، وحتى ملابسها، أو من أي مكان ترى فيه بعضًا منها.

ثم تضع الشعر في أكياس بلاستيكية قابلة للإغلاق لإبقائها آمنة، وبمجرد امتلاء الأكياس، تقوم بإلصاق كل شعرة على شريط لاصق ذو وجهين

في أحد مقاطع الفيديو ، أظهرت ثلاثة أشهر من الشعر المتجمع على الشريط، لأن الأمر أصبح فوضويًا، وأوضحت كيفية تنظيفها والحفاظ عليها حريريًا وفي حالة جيدة.

vm.tiktok.com/ZMeHKPrRu/

تساقط الشعر

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