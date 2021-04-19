عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استغرقت عام في تجميعه.. امرأة تصنع باروكة من شعرها المتساقط.. فيديو

شعر متساقط
شعر متساقط

يعرف أصحاب الشعر الطويل جدًا، المعاناة اليومية لتساقط الشعر، حيث يمكنك العثور على الشعيرات الصغيرة متناثرة في كل مكان.

ومع ذلك، فإن التساقط يعد عادة طبيعية مع نمو الشعر باستمرار، لكن لا يفكر الجميع مليًا كيف يمكنه الاستفادة من تلك الخسائر.

وبحيلة غريبة استطاعت جمع كل تلك الشعيرات المتساقطة من شعرها حتى تمكنت من صنع "باروكة - اكستنشن" طبيعية.

على مدى رحلة طويلة وثقت المرأة المدعوة كوكولي العملية الصعبة على تطبيق تيك توك TikTok، حيث قامت بجمع الشعيرات المتساقطة وقامت بعمل ملحقات شعر منها.

بدأت المرأة رحلتها منذ أكثر من عام، وحصلت مقاطع الفيديو الخاصة بها على ملايين المشاهدات، حتى أن واحد من تلك المقاطع حقق أكثر من 21 مليون مشاهدة.

بعد إجرائها الحسابات حول تساقط 40 إلى 200 شعرة يوميًا، اكتشفت كوكولي أنه بعد 6 أشهر يمكن أن يتساقط إجمالي 36600 شعرة، وقادها ذلك إلى محاولة تحدي جمع الشعر.

والآن لديها ما يكفي لعمل وصلات شعر خاصة بها، حيث كانت المرأة الأسترالية تجمع الشعر من الحمام، الحوض ، الأرضية، وحتى ملابسها، أو من أي مكان ترى فيه بعضًا منها.

ثم تضع الشعر في أكياس بلاستيكية قابلة للإغلاق لإبقائها آمنة، وبمجرد امتلاء الأكياس، تقوم بإلصاق كل شعرة على شريط لاصق ذو وجهين

في أحد مقاطع الفيديو ، أظهرت ثلاثة أشهر من الشعر المتجمع على الشريط، لأن الأمر أصبح فوضويًا، وأوضحت كيفية تنظيفها والحفاظ عليها حريريًا وفي حالة جيدة.

vm.tiktok.com/ZMeHKPrRu/

تساقط الشعر

PRI_190300158
PRI_190300158
PRI_190297466
PRI_190297466
تيك توك TikTok مرأة تنظيف شعر جمال نمو الشعر اسباب تساقط الشعر أخبار الترفيه

ترشيحاتنا

حكم من مات وعليه صوم.. أمين الفتوى يجيب

مجاهد : البنا أدار القمة باقتدار وراهنت على نجاح التحكيم المصري

إلغاء جميع مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي مؤقتًا.. وباريس سان جيرمان يقترب من التتويج بالشامبيونزليج (تقرير)

الأرصاد السعودية تصدر تنبيها مهما إلى المواطنين

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

الطب الوقائي : زيادات إصابات كورونا في سوهاج طفيفة والوضع ليس خطراً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

بعد إقامة دوري السوبر الأوروبي.. منع محمد صلاح من المشاركة مع مصر في أي منافسة دولية

عقب الهزيمة أمام الأهلي.. إعادة كراتين البيتزا لـ حافلة الزمالك

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

وفاة رئيس قطار طوخ وتشييع الجثمان فى مسقط رأسه بالغربية

هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان؟.. عليها قضاء فقط بهذه الحالة

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

حاملا رسائل من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة .. جولة لوزير الخارجية بدول إفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ