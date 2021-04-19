جامعة حلوان.. تحصد ذهبية ببطولة الجامعات المصرية.. وماجد نجم يؤكد أهمية المشاركة الطلابية في المسابقات الرياضية

ماجد نجم: الهدف من الأنشطة الطلابية هو اكتشاف مواهب الطلاب

حسام الرفاعي: جميع الأنشطة الجامعية تتم وفق جميع الإجراءات الاحترازية

علوم حلوان تحتفل بمهرجان الأنشطة الطلابية



حصد الطالب أحمد محمود فيض بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الميدالية الذهبية في سباق ١٠٠ م في بطولة الجمهورية للجامعات، جاءت المشاركة الطلابية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.



أكد الدكتور ماجد نجم على أهمية المشاركة الطلابية في المسابقات الرياضية، التي يرجع مردودها وأثرها الايجابى على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية للطلاب وقال إن مشاركة الطلاب فى المسابقات الرياضية يأتى بعد تدريبات مستمرة تحفز الطلاب على الاستمرار لتحقيق مزيدا من النتائج ، كما تساهم في تبادل الخبرات وتعميق علاقات التعارف مع زملائهم من مختلف الجامعات المصرية، و تؤدى إلى استغلال الطاقات بالشكل الأمثل.

هنأ الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية الطالب أحمد محمود متمنياً له التوفيق، كما دعى جميع زملائه من الطلاب أن يحذوا حذوه في الاهتمام بالرياضة والمشاركة الطلابية، مؤكداً على دعم واهتمام الكلية الواسع بالأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية بجانب الأنشطة التعليمية والثقافية والبحث العلمي بما يثري العملية التعليمية ويساهم في رفع اسم جامعة حلوان بين كل الجامعات المصرية .

واختتم أمس الأحد فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بكلية علوم بجامعة حلوان للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 الذى تنظمه إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وتحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية وإشراف الأستاذ راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة .

وتضمنت فعاليات المهرجان،عددا من الأنشطة والمنافسات الفنية والرياضية ( تنس الطاولة - الرست ) وبعض الأنشطة الفنية كالمعرض الفنى الذي تضمن ( رسم، مشغولات يدوية)، كما تخلل المهرجان عروض وتجارب علمية و أنشطة ثقافية مسابقات دوري المعلومات، والعديد من الأنشطة.

يأأى هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.



جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.

وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.

وكان قد أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الهدف من تنفيذ هذه الأنشطة الطلابية المتنوعة هو اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم الإبداعية وصقلها وتشجيعها، وتنميتها فضلاً عن بث روح الإنتماء وتنشأة جيل محب للتعاون والعمل الجماعى لخدمة وطنه، وتابع إن ممارسة الرياضات من شأنها ان تسهم في بناء بدنى قوي وسليم، كما تهدف هذه الأنشطة إلى رفع الوعي الثقافي والمجتمعي لدى الطلاب واكسابهم المهارات المعرفية والسلوكية وشغل أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد ونافع.

أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جميع الأنشطة الجامعية تتم وفق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم التأكد من ارتداء الماسكات والتباعد الإجتماعي والتطهير المستمر، مضيفاً أن جامعة حلوان غنية بالمواهب الشابة المتميزة في مختلف المجالات، وتسعى جامعة حلوان من خلال الأنشطة المختلفة لإشراك الطلاب في المسئولية المجتمعية والحفاظ على البيئة المحيطة وتنميتها وتجميلها.