لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. أوقاف سوهاج تغلق مسجدا بنجع الحاكم

أغلقت مديرية أوقاف سوهاج، اليوم الأحد، مسجد بنجع الحاكم التابع لإدارة أوقاف مركز المراغة شمالي المحافظة، لمدة 10 أيام وذلك لمخالفة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الشيخ علي طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أنه جرى إقامة جنازة داخل مسجد آل الحاكم في نجع الحاكم بالمراغة.

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وأضاف أنه تم إحالة عامل المسجد إلى التحقيقات في الشئون القانونية بالمديرية، وإغلاق المسجد لمدة 10 أيام لتكثيف أعمال رش وتطهير المسجد.

ومن الجدير بالذكر أنه من أبرز الإجراءات التي يتم اتباعها مراعاة التباعد الجسدي داخل المساجد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق فقط وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق، أيضا عدم فتح دورات المياه.