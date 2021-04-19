الشرطة الإسبانية تفكك ورشة غير قانونية لتصنيع الأسلحة.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض قيام الشرطة الإسبانية بتفكيك ورشة عمل غير قانونية لتصنيع أسلحة بطابعات ثلاثية الأبعاد.

أوضحت "يورونيوز"، أن الشرطة الإسبانية قامت بتفكيك ورشة عمل غير قانونية كانت تستخدم طابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج أسلحة في تينيريفي بجزر الكناري.

وأشار إلى أن الشرطة، قالت عند إعلان نتائج التحقيق اليوم، إن المداهمة أدت إلى اعتقال شخص واحد، وصادر الضباط طابعتين، ومواد رقمية تستخدم في إنتاج مكونات الأسلحة، والعديد من الأسلحة، كما عثروا على أجزاء كثيرة من الأسلحة المصنعة باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد وكتيبات عن استخدام الأسلحة و"المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في تطوير العبوات الناسفة"، الأمر الذي تطلب مشاركة فريق شرطة لإزالة الألغام.