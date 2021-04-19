تشييع جثمان فقيدة قطار طوخ بمسقط رأسها بقرية ميت هاشم بالغربية

طالبة العلم

شيع أهالي قرية ميت هاشم مركز سمنود جثمان شهيدة العلم الطالبة مي مراد شلبي عبد الله التي وافتها المنية عصر اليوم متأثرة بإصابتها في حادث انقلاب قطار طوخ.



أكد أهل القرية أن الفقيدة كانت تدرس بالسنة الأولى بمعهد حاسبات ومعلومات القاهره وأنها كانت في طريقها إلى المنزل بصحبة زميلاتها أثناء انقلاب القطار.



وتم تشييع جثمان الفقيده بمسقط رأسها وسط دموع وحزن أهل القرية.



وقالت والدتها أنها كانت بإنتظار ابنتها لتفطر معها اليوم حين جاءها الخبر المفجع متمنية من الله أن يحتسبها من الشهداء حيث أنها كانت صائمه وفي طريق عودتها طالبة للعلم.



ولكنها فوجئت بازدحام القطار مما اضطرها وزميلاتها إلى الوقوف بجوار باب القطار وحدث الفاجعة.



يذكر أن الفقيدة اكبر اخواتها ولها أختان أصغر منها ووالدها متوفي منذ عدة سنوات.