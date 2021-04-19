أبرزها ليفربول والريال وبرشلونة.. 12 فريقا أوروبيا تعلن إقامة دوري السوبر الأوروبي

أعلن 12 فريقا أوروبيا، رسميًا إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت المجموعة المنظمة لبطولة السوبر الأوروبي بيانًا جاء فيه:" أعلن إثنا عشر من أهم أندية كرة القدم في أوروبا اليوم أنهم توصلوا إلى إتفاق لتشكيل مسابقة جديدة وهي دوري السوبر التي تحكمها الأندية المؤسسة لها."

وأضاف:" انضم كل من ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام."

وأتم:"من المتوقع أن تنضم ثلاثة أندية أخرى قبل الموسم الافتتاحي ، والذي من المتوقع أن يبدأ في أقرب وقت ممكن ".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد رفض فكرة إقامة بطولة السوبر الأوروبي واعدًا بإصدار عقوبات رادعة في حق الفرق المنضمة.