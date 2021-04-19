وفاة رئيس قطار طوخ وتشييع الجثمان فى مسقط رأسه بالغربية

خيم الحزن على أهالى قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، عقب وفاة رئيس قطار طوخ ويدعى طارق أمين فى حادث انقلاب القطار .

و يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية ميت عساس وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن من مستشفى بنها .

وأكد أهالى قرية ميت عساس أن " طارق أمين " رئيس قطار طوخ يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع ويتميز بالشهامة منذ صغره وكان يحترم الكبير والصغير، وعرف عنه حبه للعمل داعين الله عز وجل أن يحتسبه من الشهداء ويسكنه فسيح جناته .

كانت شهدت حركة القطارات اليوم الأحد، وقوع حادث قطار طوخ نتيجة خروج قطار القاهرة- المنصورة عن القضبان، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عشرات من الركاب.