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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مرزوق يتعاون مع حمو بيكا وشحته كاريكا في أحدث ألبوم

صدى البلد

تعاقد أحمد مرزوق، على إنتاج أحدث البومات نجم المهرجانات حمو بيكا و فريق المهرجانات علي قدورة ونور التوت وذلك لإدارة محتوياتها بطريقة الديجيتال و الاشراف علي دعاية ألبوماتهم كاملة.

وصرح أنه سيتم طرح عدد من الأغاني الجديدة، لعدد من مطربي المهرجانات مثل حمو بيكا و نور التوت و علي قدوره و شحته كاريكا وذلك خلال موسم الصيف القادم.

ويستعد كل من حمو بيكا ومحمد شاهين بطرح أغنية بعنوان شايل قلبى وجع.

بينما يقوم كل من شحته كاريكا والصواريخ بطرح أغنية بعنوان المدمر.

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