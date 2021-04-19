تعليق مثير لمدرب منتخب مصر السابق عقب فوز الأهلي على الزمالك

أشاد محمود فايز المدرب المساعد للمنتخب المصري السابق بـ فريق الاهلي عقب الفوز امام الزمالك في اطار مباريات الدوري المصري

وكتب فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” :" مبروك فوز النادي الاهلي في القمة المصرية فاز الاكثر تركيزاً ورغبةً وحماساً عن جداره واستحقاق وخسر الاكثر (لامبالاةً) و(إهمالاً) .



اتعاطفت كثيراً مع علي لطفي وحملات (تشكيك) بدون قصد قبل المباراه، فركز واجتهد وقاتل (ولم يبحث عن تبريرات) فاستحق يكون نجم المباراه❤️

تحكيم مصري ممتاز👏مبروك للكابتن محمود البنا ".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك في القمة ١٢١ بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.

الشوط الأول..

شن الأهلي هجوم في الدقيقة الأولى من عمر المباراة ووصل لمرمى جنش حارس مرمى الزمالك وسدد ومرر السولية كرة في الدقيقة الأولى داخل منطقة الجزاء وسددها محمد شريف وخطفت قلوب الجماهير الحمراء.

دخل الأهلي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة ٨ من عمر المباراة مرة أخرى وكاد أن يسجل الهدف الأول عن طريق حسين الشحات الذي توجه أمام جنش ولكن تدخل محمود علاء ومنع تسديدة لاعب الأهلي.

في الدقيقة ١٢ مرر عمر السولية كرة مميزة داخل منطقة الجزاء لصالح حسين الشحات ولكن رفض الهدية واستلم الكرة بطريقة غريبة لتخرج بعيداََ عن المرمى.

حاول الزمالك الاستحواذ على الكرة من منتصف ملعب الأهلي، ولكن كان أليو ديانج والسولية متمركزين بشكل قوي ومنعوا لاعبي الزمالك من امتلاك الكرة وقتا طويلا.

دخل محمد شريف منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة ٢٢وسدد كرة صاروخية سكنت شباك جنش، وأعلنت عن تقدم الأهلي بالهدف الأول.

توغل شيكابالا وسجل هدفا عالميا في الدقيقة 31 من عمر المباراة بعد مراوغة دفاع الأهلي وسدد صاروخية سكنت الشباك.

تسلم محمد شريف كرة امام منطقة جزاء الزمالك ولمح جنش متقدم خطوة فقرر التسديد وأسكن الكرة الشباك من قذيفة في الدقيقة ٣٢.

الشوط الثاني..

أجري باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التغيرات خلال أحداث الشوط الثاني بخروج كل من مروان حمدي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ونزل سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

سقط سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من رامي ربيعة ليعود حكم المباراة الى خاصية الفار ويحتسب ركلة جزاء.

وسدد محمود علاء ركلة الجزاء ولكن تصدى لها علي لطفي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة ٦٠.

وأجرى موسيماني تبديلان بخروج محمد شريف ونزول مروان محسن، وخروج طاهر محمد ونزول كهربا.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، وبهذا الفوز يرتفع رصيد المارد الأحمر الى النقطة ٣٠ويحتل المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة ٣٣ متصدراََ المركز الأول.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

علي لطفي في حراسة المرمي

وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

ويضم تشكيل الزمالك كلا من :

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي