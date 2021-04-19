قمصان: الأهلي بمن حضر.. والفوز بالقمة خطوة مهمة للحفاظ على الدوري

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين أدوا برجولة وقوة أمام الزمالك، في لقاء القمة، مشددًا على أن المباراة انعكاس طبيعي لشخصية لاعبي الأهلي، التي تظهر في الأوقات الصعبة، وليؤكد الأهلي جاهزيته رغم الغيابات الكثيرة وقدرته على تجاوز كل الظروف.

وأكد قمصان أن الأهلي كان الأفضل في المباراة من كل شيء، سواء في الأهداف أو الاستحواذ أو فرض الشخصية.

وأشار قمصان إلى أن الأهلي ما زال أمامه الكثير من المباريات الصعبة ومشوار الدوري طويل، ولكن الفوز على الزمالك كان مهمًّا للغاية في طريق الفريق نحو الاحتفاظ بلقبه المحلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و35، بينما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.

وقدم الأهلي مباراة كبيرة في القمة 121رغم الغيابات الكثيرة، وتصدى علي لطفي ببراعة لركلة جزاء سددها محمود علاء لاعب الزمالك، ليحافظ على تفوق الأهلي وفوزه بالمباراة.

وكان الأهلي قد دخل مباراة القمة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء:

مصطفى شوبير، مروان محسن، صلاح محسن، سعد الدين سمير، وليد سليمان، والتر بواليا، محمود عبد المنعم كهربا، أكرم توفيق، ناصر ماهر.