سيد عبدالحفيظ: تفاءلت عندما سجل شيكابالا هدف التعادل.. فيديو

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على فوز النادي الأهلي في مباراة القمة ضد نادي الزمالك.



وقال "عبدالحفيظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الأهلي كرر نتيجة نهائي القرن وتفوق علي الزمالك بثنائية في قمة الدوري اليوم".



وأضاف: "كان عندنا ظروف وغيابات في مراكز كبيرة، مثل الشناوي وأجياي ومحمد هاني وعلي معلول"، لافتا: "دائما أقول للاعبي الأهلي لازم تتحلي بصفات وسمات النادي الأهلي، وألا يخافوا من أي شيء، ولازم يكونوا على قد المسئولية".



وأشار: "شيكابالا لاعب كبير وموهوب بشكل كبير، وفي مباراة النهائي الأفريقي تقدمنا بهدف وسجل شيكابالا التعادل بهدف عالمي أيضا وكان في نفس الدقيقة، واليوم عندما سجل شيكابالا نظرت في الساعة وتفائلت عندما سجل شيكابالا التعادل".

