سيد عبد الحفيظ: الأهلي دائما بمن حضر.. وشيكابالا سجل هدفا مميزا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه يبارك للاعبي الفريق بتحقيق الفوز على الزمالك خلال لقاء القمة 121.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية : "النادي الأهلي تعرض للغيابات العديدة خلال المباراة تعرضنا لخسائر كبيرة من إصابات لنجوم كبار، ولكن هذا هو الأهلي الذي يرد دائما على الجميع وموسيماني كان لديه ثقة كبيرة في جميع اللاعبين".

وأكمل: "كرة ركلة الجزاء الخاصة بالزمالك ماتت نهائيا وأرفض التعليق عليها، ولا أعلم سبب حصولي على إنذار أصفر خلال المباراة، ولكن أبارك لعلي لطفي على المستوى الذي قدمة خلال المباراة، والجميع ظهر بمستوى جيد وهذا هو الأهم".

وتابع: "محمد الشناوي من المفترض أن يقوم بعمل مسحة كورونا غدا، وأتوقع أن تكون المسحة سلبية، وفرحة لافروز ستنتهي غدا تمام من أجل التجهيز لمباراة سموحة لاقادمة، ولكن يجب أن نحترم هذا الفريق لأنه يمتلك لاعبين كبار".

وأردف: "محمد شريف لاعب كبير للغاية، وسعيد للمستوى الذي قدمة خلال المباراة، ويجب أن نتعامل مع الذي حدث بكل ما حدث وعدم تضخيم الأمور لأنه لاعب كبير للغاية ولابد أن نعطى لكل أمر حقة فقط دون تضخيم".

واختتم: "شيكابالا سجل هدف مميز للغاية، وللمفارقة الغريبة أن جاء في نفس الدقيقة التي جاءت في نهائي إفريقيا، وتوقعت أن نفوز على الزمالك بسبب هذا الأمر، وأحترم الفهد الأسمر كثيرا وهو لاعب كبير دائما".