مشادة على الهواء بعد حادث طوخ.. لميس الحديدي: حاسبوا الوزير.. والنائب علاء عابد: كلامك غلط

نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الإعلامية لميس الحديدي، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بسبب حادثة قطار طوخ، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد.

في البداية قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه من الواضح أن مجلس النواب يريدون أن يحاسبون رئيس السكك الحديدية، متسائلة :"هل دور البرلمان أن تقف المسألة عند المسئولين التنفيذيين، متابعة :"حاسبوا الوزير يا مجلس النواب".



فيما وجه علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، حديثه للحديدي، قائلا :"كلامك غلط وكل يوم يحدث سؤال في مجلي النواب للوزراء"، لترد عليه الحديدي، قائلة :"أنتم عملتوا أيه في الحادثة اللي فاتت، ده حتى مجاش المجلس وعملتوا مجموعة طلبات إحاطة".



وتابع عابد، أنه تضارب الاختصاصات بين النيابة العامة والجهات الأخرى غير صحيح أن يكون بهذا الشكل، لافتا إلى أن المسئولية السياسية تتعلق بالمسئولية الجنائية.

