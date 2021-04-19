سيد عبدالحفيظ: تفائلت بهدف تعادل شيكابلا.. فيديو

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على فوز فريقه في مباراة القمة ضد نادي الزمالك، قائلا: "من حقنا نفرح".



وأضاف "عبدالحفيظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الأهلي كرر نتيجة نهائي القرن وتفوق علي الزمالك بثنائية في قمة الدوري اليوم".



وأشار: "مباراة في سياق الدوري، ويجب أن نستعد جديا لمباراة سموحة القادمة"، لافتا: "الحمد لله علي لطفي أدي مباراة رائعة وكبيرة وكان على قدر المسئولية، وفي النهاية استطعنا الفوز وتحقيق الثلاث نقاط".



وأشار: "شيكابالا لاعب كبير وموهوب بشكل كبير، وفي مباراة النهائي الأفريقي تقدمنا بهدف وسجل شيكابالا التعادل بهدف عالمي أيضا وكان في نفس الدقيقة، واليوم عندما سجل شيكابالا نظرت في الساعة وتفائلت عندما سجل شيكابالا التعادل".