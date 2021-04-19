خالد بيومي.. الأهلي يظل الأهلي يعيش على هدف واحد البطولات



حرص المحلل الرياضي خالد بيومي علي تهنئة النادي الاهلي بفوزه علي غريمة التقليدي الزمالك في مباراة القمة 121 التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.



وكتب بيومي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "‏‏‏‏‏الاهلي يظل الاهلي لعب من لعب وغاب من غاب يعيش علي هدف واحد البطولات مبروك لنجوم الاهلي وكل جماهيرة الكبيرة 👏"



حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا على الزمالك، بثنائية مقابل هدف، في مباراة القمة 121 التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة بعد خوض 11 مباراة، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة جمعها من 15 مباراة،لتصبح الفرصة سانحة للأهلي لخطف صدارة المسابقة في حالة الفوز بمبارياته المؤجلة.