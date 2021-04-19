علاء عابد : طلب لرئيس البرلمان لدعوة المسئولين عن سكك حديد مصر أمام نقل النواب .. الثلاثاء

أكد النائب، علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه سيتم إخطار المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر للحضور خلال اجتماع اللجنة غد الثلاثاء ، وذلك لشرح ما حدث في حادث قطار بنها، الذى وقع أمس الأحد ،وراح ضحيته عددا من المواطنين الأبرياء والمصابين .

واضاف "عابد"”: سنتقدم بطلب رسمى اليوم الاثنين إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب ،للموافقة على دعوة كافة المسئولين بهيئة سكك حديد مصر ،للوقوف على أسباب وقوع عدد من حوادث القطارات فى الفترة الأخيرة .

وتابع: لن ننتظر أكثر من ذلك وكفى ما حدث من حوادث اراقت فيها دماء الأبرياء ،مشيرا إلى أنه حال موافقة رئيس المجلس على عقد اجتماع لجنة النقل ،سيتم دعوة المسئولين داخل الهيئة وعلى رأسها رئيس الهيئة ونائبه.