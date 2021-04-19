مبسوطة جدا.. عبير الطوخي تروي تفاصيل تجسيدها لـ دور الإرهابية سامية شنن

كشفت الفنانة “عبير الطوخي” عن دورها في مسلسل “الاختيار 2”، قائلة :" بعد انتهاء الحلقة كانت ردود الفعل على المسلسل قوية وعنيفة"، موضحة: أنا مبسوطة جدا بردود الأفعال.



وأضافت “الطوخي” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على قناة “الأولى المصرية”، اتقدم بالشكر لكل القائمني على المسلسل بداية من الشركة المنتجة حتى آخر فرد، موضحة: العمل يقدم شيء هام للغاية يخلد تاريخ القوات المسلحة والشرطة المصرية.



وأوضحت:" أنا كنت دايما بتابع اللي كان بيحصل في اعتصام رابعة، وكنت دايما بتفرج على فيديوهات رابعة بالرغم من بشاعتها"، مضيفة :"كان من ضمن الأحداث اللي اتفرجت عليها هي لقطة السيدة دي".



وأشارت إلى أن سعيدة للغاية بدورها وتقمصها للشخصية بدرجة كبيرة..موضحة: “قبل المشهد طلبت صور السيدة وشوفت أزاي كانت بتبص وشكلها ولبسها”.



