تعرف على أخر مستجدات زيادة مصابين كورونا بسوهاج

تناول برنامج كلمة أخيرة، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أزمة ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة سوهاج.



في البداية طالب الدكتور محمود فهمي منصور رئيس نقابة الصيادلة بمحافظة سوهاج، بتوافر بعض المستلزمات الطبية والأجهزة المطلوبة لحالات كورونا، مضيفا أنه لابد من توافر بعض اجهزة التنفس الصناعي والأموال لكي نواجه الأزمة.

فيما طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشديدات أكبر من قبل الدولة وإيجاد حلول لإيقاف الدراسة بعد زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك حالات حرجة بين المصابين.



وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نحتاج زيادة عدد مستشفيات العزل.

