بعد إقامة دوري السوبر الأوروبي.. منع محمد صلاح من المشاركة مع مصر في أي منافسة دولية

أعلن 12 فريقا أوروبيا، رسميًا إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الفرق المنضمة هي ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام.

وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا قال فيه: "يمكن منع كل نادي ولاعب مشارك في دوري السوبر من جميع مسابقات اليويفا والفيفا ، سواء على المستوى الأوروبي أو الدولي"

بيان اليويفا يعني أن أي لاعب يشارك في بطولة السوبر الأوروبي سيتم حرمانه من المشاركة في أي بطولة تابعة للفيفا.

وبذلك، فأن محمد صلاح جناح نادي ليفربول، ومحمد النني لاعب ارسنال، لن يتمكنوا من المشاركة في أي مباراة أو بطولة مع المنتخب المصري، وأقربها سيتم حرمان صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو.