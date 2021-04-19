خلال 15 يومًا.. شرط حصولك على تعويض حوادث السيارات من شركات التأمين وفقا للقانون

" حوادث السيارات" ،أكثر ما يهدد سلامة و أرواح المواطنين ، كونها تتسبب فى خسائر الكثير من أرواح المواطنين ، من جهة، وحدوث خسائر فى المركبات من جهة أخرى، لاسيما سيارات النقل الكبيرة، والحاويات الضخمة المستخدمة في الأنشطة التجارية ونقل البضائع.

ونظير ذلك، تأتى مرحلة البحث عن التعويضات، حيث أنه بمجرد الحصول عليها، من شأنها أن تحد من الآثار السلبية التى لحقت بأصحابها جراء هذا الحادث.

لكن الكثيرين يجهلون كيفية الحصول على مثل هذه التعويضات، ولا يعرفون ماهي المدة المحددة لسحب تلك التعويضات، الأمر الذي من شأنه أن يضيع عليهم هذه الفرص،والتى تعد بمثابة حقوق على الطرق العامة ، يجهلها أعداد غفيرة من المواطنين.

وفى هذا الصدد، ألزم قانون التأمين الإجباري، فى المادة ( 12 ) منه على أن :" يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة - والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون - خلال 15 يومًا من تاريخ وقوع الحادث، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة، كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.

وطبقا للقانون، إذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها لشركة التأمين ، لها الحق فى الرجوع عليه قانونا بالأضرار، ما لم يكن التأخير مبررًا.

كما نصت المادة (13) منه على أنه :" إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (8 ) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها.

ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث، وفقا للمادة (8) من القانون.

كما يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.