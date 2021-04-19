موجز السوشيال ميديا...إبراهيم سعيد يهاجم لاعبي الزمالك ..و شوبير ينعى ضحايا حادث قطار طوخ

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محمد أنور يعلق على فوز الأهلي في مباراة القمة





علق الفنان محمد على فوز النادي الاهلي على الزمالك في مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز .

‏وكتب محمد أنور عبر تويتر قائلا: "لعيبة الزمالك النهاردة كُتع كُسح كُسل مبرووووووك للاهلي كالعاده".







لاعبو الزمالك شو فقط .. إبراهيم سعيد يعلق على خسارة الأبيض من الاهلي



علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على فوز النادي الاهلي على الزمالك في مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز.



‏وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "‏أهنئ لاعبي الاهلي علي الاداء والروح داخل الملعب فعلا كلهم نجوم عكس لاعبي الزمالك نجوم للشو فقط . لاعبون لا يستحقون تشجيع جماهير الزمالك لهم وقت الجد غير متواجدين".







شوبير ينعى ضحايا حادث قطار طوخ



نعى الكابتن أحمد شوبير ضحايا حادث قطار بنها المنصورة المنقلب بمدينة طوخ.

‬‏وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‪‏رحم الله شهداء حادث قطار طوخ، خالص العزاء لأهلهم وذويهم.. ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين







مبدع يابني والله.. إبراهيم فايق يعلق على إحراز محمد شريف هدفين في شباك الزمالك





علق الإعلامي إبراهيم فايق على تألق محمد شريف لاعب النادي الأهلي وإحرازه هدفين في شباك نادي الزمالك بمباراة القمة في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.



‏وكتب إبراهيم فايق عبر تويتر قائلا "ايه يا شريف ده.. ايه الطلقة دي.. مبدع يا بني والله.. جولين امتع من بعض ".