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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم الاثنين 19-4-2021.. تفاصيل

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية والعربية - صورة أرشيفية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، بمستهل تعاملات اليوم الأثنين الموافق 19-4-2021، وفقا لآخر تحديث، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.


سجل سعر اليورو نحو 18.72 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 21.61 جنيه للشراء و21.76 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 16.98 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع.

 

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ووصل سعر الين الياباني 14.36 جنيه للشراء و14.45 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.

 

وعن العملات العربية سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 51.83 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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