الأوقاف: غلق مسجد آل الحاكم بسوهاج لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بغلق مسجد آل الحاكم بمركز المراغة لعدم التزام رواده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس_كورونا.

وفي هذا الصدد أكدت اللجنة أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية ، حفظ الله العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.

وعلى جانب آخر تلقى وزير الأوقاف اليوم عبر وزارة الخارجية، خطاب تهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم وعيد الفطر السعيد لعام 1442هـ /2021م من المطران ميغيل انجيل إيوزو غويغسوت رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالفاتيكان ، يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك في نشر ثقافة الحوار والتمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والعيش المشترك بين البشر.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن شهر رمضان هو شهر القرآن فعلى المسلمين ألا يفوتوا فيه الفرصة عليهم ويغتنموا كل لحظة في هذا الشهر المبارك.

