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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أصل الحكاية.. السر وراء أقوى العلامات التجارية الألمانية

اصل الحكاية | السر
اصل الحكاية | السر وراء اقوى العلامات التجارية الألمانية

حققت شركات تصنيع السيارات الألمانية، مكانة كبيرة داخل جميع بلدان العالم، بل رسخت العلامات التجارية الخاصة بهذه الشركات الكثير من المفاهيم بين محبي هذه المركبات، و تعد نجمة مرسيدس الشهيرة، و الأحرف الثلاثية لـ BMW، و فولكس فاجن العريقة، هم الثلاثي الأقوى بين شركات تصنيع السيارات الألمانية و العالمية أيضًا.

 

ولكن القصة تختلف بين عملاق و آخر، والتاريخ أيضًا يشهد على الكثير من قصص الكفاح و الصعود نحو القمة، و في البداية سوف نتحدث عن النجمة الاشهر في العالم و هي "مرسيدس بينز"، و التي تأسست في عام 1926 وتم إنتاج أول سيارة في عام بعد اندماج كل من شركتي كارل بنز وغوتليب دايملر.

 

وتعود أصول مرسيدس عندما اخترع الألماني كارل بينز أول سيارة تعمل بالبنزين، وحصلت هذه النسخة على براءة الاختراع في عام 1886، بينما يركز شعار الشركة إلى الأقطاب الأساسية في كوكب الأرض وتعني، نحن معك أرضًا وجوًا وبحرًا.

 

و يأتي دور صاحبة الحروف الثلاثية BMW والتي تأسست عام 1916 من قبل جوستاف اوتو وكارل فريدريش راب، و كانت في بداية الأمر يقتصر دورها على صناعة محركات الطائرات، و كان الشعار الرسمي يتخذ من الاضلاع الثلاث تلك الاحرف الشهيرة، كما توالت اصداراتها في عالم الدراجات النارية، لتدخل مجال تصنيع السيارات و تبدأ في رحلة تألق جديدة تليق بسمعة العملاق البافاري.

 

و نحن أيضًا نبدأ رحلة جديدة من داخل أحد اصرح صناعة السيارات الالمانية و هي شركة فولكس فاجن العريقة، و تشير كلمة Volkswagen بالالمانية إلى سيارة الشعب، وبدأ بناء الفكرة للانفراد بمهام التصنيع الألماني و تحقيق سيارة بهذا المفهوم، ليبدأ تأسيسها من قبل حزب العمال الألماني عام 1937، و استطاعت أن غزو العالم بالعديد من الاصدارات و لعل من اشهر تلك الاصدارات هي النسخة الشهيرة بيتل، و التي حققت مبيعات خيالية في جميع بلدان العالم.

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