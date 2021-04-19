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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متهم بالتحرش بالأطفال.. شرطة تكساس تكشف عن هوية المتهم بإطلاق النار

موقع اطلاق النار
موقع اطلاق النار في تكساس

قتل ثلاثة اشخاص على الاقل أمس  الأحد، في حادث إطلاق نار شمال غرب مدينة أوستن بولاية تكساس ولا يزال المهاجم طليقا ويقال إن الشرطة تبحث في الغابة المجاورة عن المسلح.

 

ووفقا لتقارير الإعلام الغربي، فإن المشتبه به في حادث إطلاق النار المميت الذي وقع في أوستن ، تكساس ، هو محقق عمدة سابق اتُهم بالاعتداء الجنسي على طفل في يونيو من العام الماضي.

 

وأصدرت إدارة شرطة أوستن (APD) صورة للمسلح المزعوم ، والذي تم التعرف عليه على أنه ستيفن نيكولاس بروديريك البالغ من العمر 41 عامًا، وفقًا لرئيس الشرطة جوزيف تشاكون، فإن برودريك "مسلح وخطير".

 

ووفقًا لصحيفة أوستن الأمريكية ستيتسمان، غادر برودريك مكتب عمدة مقاطعة ترافيس العام الماضي بعد اتهامه بارتكاب جناية من الدرجة الأولى بالاعتداء الجنسي على الأطفال وسجنه بتهمة التحرش بفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا. 

وصدر أمر باحتجازه بكفالة قدرها 100 ألف دولار ووضعه في إجازة غير مدفوعة الأجر.

واستجابت الشرطة لما أسمته فيما بعد 'الوضع الداخلي' في مجمع سكني في جريت هيلز تريل ورين كريك باركواي حوالي الساعة 12 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد. 

ونصحت السلطات السكان بالاحتماء ومغادرة المنطقة خشية أن يأخذ المسلح رهائن.

 

وقال رئيس شرطة أوستن تشاكون في وقت لاحق في مؤتمر صحفي أن المأوى في مكانه قد تم رفعه ، لكن 'الخطر لا يزال مرتفعا'.

 

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