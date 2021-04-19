متهم بالتحرش بالأطفال.. شرطة تكساس تكشف عن هوية المتهم بإطلاق النار

قتل ثلاثة اشخاص على الاقل أمس الأحد، في حادث إطلاق نار شمال غرب مدينة أوستن بولاية تكساس ولا يزال المهاجم طليقا ويقال إن الشرطة تبحث في الغابة المجاورة عن المسلح.

ووفقا لتقارير الإعلام الغربي، فإن المشتبه به في حادث إطلاق النار المميت الذي وقع في أوستن ، تكساس ، هو محقق عمدة سابق اتُهم بالاعتداء الجنسي على طفل في يونيو من العام الماضي.

وأصدرت إدارة شرطة أوستن (APD) صورة للمسلح المزعوم ، والذي تم التعرف عليه على أنه ستيفن نيكولاس بروديريك البالغ من العمر 41 عامًا، وفقًا لرئيس الشرطة جوزيف تشاكون، فإن برودريك "مسلح وخطير".

@Austin_Police attempting to locate Stephen Broderick, 41, who was allegedly involved in a #shooting today in Austin, Texas near Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. Residents should shelter in place and report any sighting of Broderick to 911. #AustinShooting pic.twitter.com/mV6HcuNcse — FBI SanAntonio (@FBISanAntonio) April 18, 2021

ووفقًا لصحيفة أوستن الأمريكية ستيتسمان، غادر برودريك مكتب عمدة مقاطعة ترافيس العام الماضي بعد اتهامه بارتكاب جناية من الدرجة الأولى بالاعتداء الجنسي على الأطفال وسجنه بتهمة التحرش بفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.

وصدر أمر باحتجازه بكفالة قدرها 100 ألف دولار ووضعه في إجازة غير مدفوعة الأجر.

واستجابت الشرطة لما أسمته فيما بعد 'الوضع الداخلي' في مجمع سكني في جريت هيلز تريل ورين كريك باركواي حوالي الساعة 12 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

ونصحت السلطات السكان بالاحتماء ومغادرة المنطقة خشية أن يأخذ المسلح رهائن.

وقال رئيس شرطة أوستن تشاكون في وقت لاحق في مؤتمر صحفي أن المأوى في مكانه قد تم رفعه ، لكن 'الخطر لا يزال مرتفعا'.