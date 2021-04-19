لميس الحديدي تنفعل على الهواء بعد ارتفاع إصابات كورونا بسوهاج

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على تصاعد إصابات فيروس كورونا في محافظة سوهاج، قائلة :"لدينا أنباء واردة من محافظة سوهاج بشأن ارتفاع إصابات ووفيات كورونا، والحقيقة أن ارتفاع معدل الاصابات ليس فقط قاصراً على سوهاج".

وأضافت الحديدي، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " إكسترا نيوز "، قائلة :"الناس عايشة حياتها وكأن مافيش كورونا، وفيه خيم رمضان شغالة عادي ولسه امبارح كان فيه خيمة رمضانية فيها 500 شخص الناس عايشة حياتها في كل الاسواق في الإسكندرية والقاهرة والعتبة والسيدة زينب وغيرها كل أسواق مصر قاطبة تشهد تكدساً كبيراً بين الرواد خلال شهر رمضان والعزايم شغالة عادي" .



وتابعت :"الناس مش حاسة إن فيه كورونا، ولا خايفة.. لكن على فكرة نتائج هذا التكدس في الشوارع والاسواق من قبل بداية رمضان وحتى الان سنشهد نتائجه الاسبوع القادمة، متسائلة :"هل سنظل في هذا الوضع ؟ ونبدأ نشوف المستشفيات مكتظة ولا نشدد الاجراءات ".



وأكملت أننا في حاجة لتطببق الإجراءات من ناحية والناس يكون عندها وعي من ناحية تانية".