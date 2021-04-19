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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تنفعل على الهواء بعد ارتفاع إصابات كورونا بسوهاج

صدى البلد

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على تصاعد إصابات فيروس كورونا في محافظة سوهاج، قائلة :"لدينا أنباء واردة من محافظة سوهاج بشأن ارتفاع إصابات ووفيات كورونا، والحقيقة أن ارتفاع معدل الاصابات ليس فقط  قاصراً على سوهاج".

وأضافت الحديدي، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " إكسترا نيوز "، قائلة :"الناس عايشة حياتها وكأن مافيش كورونا، وفيه خيم رمضان شغالة عادي ولسه امبارح كان فيه خيمة رمضانية  فيها 500  شخص الناس عايشة حياتها في كل الاسواق  في  الإسكندرية  والقاهرة والعتبة والسيدة زينب  وغيرها كل أسواق  مصر قاطبة  تشهد تكدساً   كبيراً  بين الرواد خلال شهر رمضان والعزايم شغالة عادي" .


وتابعت :"الناس  مش حاسة إن فيه كورونا، ولا خايفة.. لكن على فكرة  نتائج هذا التكدس في الشوارع والاسواق من قبل بداية رمضان وحتى الان سنشهد نتائجه الاسبوع القادمة، متسائلة :"هل سنظل في هذا الوضع ؟  ونبدأ نشوف المستشفيات مكتظة ولا نشدد الاجراءات ".


وأكملت أننا في حاجة لتطببق الإجراءات من ناحية والناس يكون عندها وعي من ناحية تانية".

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