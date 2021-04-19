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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأنتخة مش راحة

دراسة تكشف عادة يفعلها معظمنا تؤدى للوفاة

دراسة تكشف عادة يفعلها
دراسة تكشف عادة يفعلها معظمنا تؤدى للوفاة

هناك الكثير من العادات التى نفعلها دون أن ندرك يمكن أن تؤدى للوفاة ومنها ما يتعلق بطبيعة النشاط اليومي ومقدار الحركة على مدار اليوم.

تحذر جمعية مقومين العظام النيوزيلنديين (NZCA) من أسلوب الحياة السائد خلال العصر الحديث و الذى زاد فيه الخمول خاصة خلال عمليات الإغلاق  فيروس كورونا وحظر التجوال فهو من أكثر السلوكيات التى يمكن أن تؤدى للوفاة.

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الخمول ونسبة الوفيات

التحذير جاء بعد نشر دراسة تشير إلى أن الخمول من أبرز العادات التى تؤدى للوفاة 1 من كل 14 على مستوى العالم.

أظهرت الدراسة الجديدة المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن الخمول يؤدي إلى ما يصل إلى 8٪ من الأمراض غير المعدية والوفيات.

تشرح المتحدثة باسم NZCA وخبيرة تقويم العمود الفقري ، الدكتورة جينا دوهر: `` تم تدريب مقومين العظام النيوزيلنديين خصيصًا لإعلام الناس وإلهامهم لتحسين صحتهم ورفاهيتهم ومنع الألم والعجز في المستقبل ، من خلال تثقيف الجمهور للحصول على فهم أكبر للعلاقة بين العمود الفقري. والجهاز العصبي ، وتحسين وضعية الجسم ، ومعالجة مشاكل العمود الفقري والوقاية منها ، وممارسة النشاط البدني.

نحن نعلم أن الخمول هو من عوامل الخطر التى تؤدى للوفاة المبكرة والعديد من الأمراض غير المعدية، وكان الغرض من هذه الدراسة هو تقدير مدى العبء العالمي المرتبط بعدم النشاط البدني ، ودراسة الفروق حسب دخل البلد والمنطقة.

نظرت الدراسة في 168 دولة لتقدير مدى المرض الذي يمكن تجنبه إذا تم القضاء على الخمول البدني.

نتائج الدراسة


- على الصعيد العالمي ، تُعزى 7.2٪ و 7.6٪ من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية ، على التوالي ، إلى الخمول البدني.

- تتراوح نسب الأمراض غير المعدية التي تعزى إلى الخمول البدني من 1.6٪ لارتفاع ضغط الدم إلى 8.1٪ للخرف،  ومع ذلك فإن 69٪ من إجمالي الوفيات و 74٪ من وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالخمول البدني تحدث في البلدان المتوسطة الدخل ، بالنظر إلى حجم سكانها.

تظهر دراسات أخرى زيادة ملحوظة في آلام الظهر ، وخاصة آلام أسفل الظهر ، بين الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عامًا، وتتقدم الزيادة خطيًا مع تقدم العمر بنحو أربعة بالمائة لكل سنة من العمر.

ومن ثم يجب على الجميع ادراج نشاط بدنى فى الروتين اليومي للقضاء على الخمول لأنه من أكثر العادات السيئة التى تؤدى للوفاة.

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