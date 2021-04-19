سيد عبد الحفيظ: الفوز على الزمالك يعكس شخصية الأهلي



أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سعادته بالفوز الثمين الذي حققه الفريق الأول اليوم على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في مباراة القمة 121 والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ: «حققنا فوزًا غاليًا في مواجهة اليوم، وقدم لاعبو الأهلي مستوى جيدًا، في ظل الغيابات الكبيرة، واستحقوا الفوز في ظل الروح القتالية التي تحلى بها الجميع خلال شوطي المباراة لتحقيق الهدف المطلوب وهو النقاط الثلاث».

وأوضح أن شخصية الأهلي لعبت دورًا محوريًّا في الفوز اليوم، وأن الجهاز الفني كان لديه ثقة شديدة في لاعبي الفريق لتحقيق الفوز رغم الغيابات الكثيرة.

وقال عبد الحفيظ: «جميع اللاعبين تحلوا بالروح القتالية رغم أن عددًا منهم شارك للمرة الأولى في مباراة القمة، ولكن بشكل عام قدموا أداءً رائعًا، وتعد أقوى مباراة للفريق في الدوري حتى الآن».

وأشار مدير الكرة إلى أنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه جميع لاعبي الأهلي، ونجاحهم في قيادة الفريق لتحقيق فوز ثمين للغاية أمام منافس قوي وفي ظل ظروف استثنائية وغيابات بالجملة.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن الفريق أغلق صفحة مباراة اليوم بإيجابياتها وسلبياتها بعد انتهائها مباشرة، وليبدأ الأهلي في التركيز فورًا في مباراة سموحة التي تقام يوم الأربعاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و35، بينما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.

وقدم الأهلي مباراة كبيرة في القمة 121رغم الغيابات الكثيرة، وتصدى علي لطفي ببراعة لركلة جزاء سددها محمود علاء لاعب الزمالك، ليحافظ على تفوق الأهلي وفوزه بالمباراة.

وكان الأهلي قد دخل مباراة القمة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء:

مصطفى شوبير، مروان محسن، صلاح محسن، سعد الدين سمير، وليد سليمان، والتر بواليا، محمود عبد المنعم كهربا، أكرم توفيق، ناصر ماهر.