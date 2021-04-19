ما يحدث في لعبة نيوتن .. نظرات محمد فراج لـ منى زكي تثير قلق الجمهور والظهور الأول لـ عائشة بن احمد

اثار الفنان محمد فراج قلق مشاهدين مسلسل لعبة نيوتن، حيث يؤدي شخصية مؤنس، بسبب ادائه التمثيلي ونظراته التي رأها البعض انها مريبة وغريبة لـ " هنا" والتي تقوم بدورها النجمة منى زكي.

وانتشرت عدد من الصور لـ محمد فراج من المسلسل اثناء تناوله الطعام مع منى زكي في احدى المطاعم الامريكية وهو ينظر اليها نظرات غير مفهومة، وعلق رواد سوشيال ميديا قائلين :" مش مرتاحين لدور مؤنس".

وخلال حلقة اليوم، ظهرت لأول مرة الفنانة التونسية عائشة بن احمد ضمن احداث الحلقة السادسة بدور أمينة في مشهد لها مع بدر " سيد رجب" وحازم" محمد ممدوح".

يتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.