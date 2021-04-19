كارتيرون: الفريق الأفضل خسر القمة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن الفريق الأفضل هو من خسر لقاء القمة أمام الأهلي مساء الأحد.. مشيرا إلى أنه كان هناك خطآن للزمالك في الشوط الأول ودفعنا ثمنهما هدفين، ولكننا كنا الأفضل في الشوط الثاني، واللاعبون شعروا بالإحباط عقب نهاية المباراة ولكنني أرى أننا كنا الأفضل.



أضاف كارتيرون بعد المباراة: "فريق الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في كل مركز ولم أشعر بغياب أي لاعب، لكنني نادم على شكل الفريق في بداية الشوط الأول لأنني شعرت بأننا غير قادرين على الحركة والأهلي لعب في البداية بشكل طيب وسجل هدفين ولو تم تسجيل ركلة الجزاء المهدرة كان من الممكن أن تحول نتيجة المباراة".



كما أشار المدير الفني للزمالك أن الأهلي كان الأفضل في بداية المباراة، موضحا أن لاعبي الزمالك كانوا يرغبون في عمل كل شيء في الكرة وهذا ما أثر علينا بالسلب ، مشددا على أن الزمالك كان يلعب في الشوط الأول على الأطراف لذلك ظهرت المساحات في وسط الملعب، ولكن بعد ذلك نجحنا في غلق المساحات في الشوط الثاني.



وتابع كارتيرون: "جميع اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب، ومن الوارد أن تكون هناك تغييرات في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يجب أن أراعي نفسية اللاعبين وأي قرار سريع الآن لن يكون في مصلحة الفريق".



وعن تغيير عبدالله جمعة والدفع به في المباراة، شدد كارتيرون على أنه لم يكن متأخرا، موضحا أنه كان له دور خاص في عمل الكرات العرضية بينما أحمد فتوح لعب بشكل طيب في بداية الشوط الثاني".



وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدف لهدفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي احتضنها استاد القاهرة الدولي مساء الأحد.