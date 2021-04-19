زواجي منها غلطة حياتي.. محمد رشاد: ضربت مي حلمي علشان بتكره أهلي

أكد المطرب محمد رشاد، أن صفات طليقته مي حلمي الحقيقية ظهرت بعد الزواج، قائلا: "بعد كلبش الزواج ظهرت صفاتها.. وفي حاجات في شخصيتها اختلفت.. حسيت أنها أخذتني سلم في حياتها".

وأضاف محمد رشاد، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يقم بخيانتها في أي لحظة، متابعا: "لو خنتها مع واحدة تانية كنت طلقت مي حلمي واتجوزت التانية"، كما أنه لا يحب أن يكون له نزوة أو يخون زوجته.

وتابع: "طليقتي مي حلمي سهل تنزل الدموع للجمهور، والحقيقة زواجي منها غلطة حياتي، ومي بتعرف تعيط وضربتها عشان مبتحبش أهلي وبتغير منهم.. وقالتلي أنا بكره أمك ومش عايزهم في البيت وضربتها مرة واحدة".